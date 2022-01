Rührender Post: Witwe Iman erinnert an David Bowie

In Form eines Instagram Posts, teilte Iman Abdulmajid ein rührendes Statement: «Ich existiere an zwei Orten, hier und da, wo du bist.» In den Kommentaren spendeten ihr die Follower Trost. «Wunderschön! Ich denke heute an dich und deine Familie», kommentierte eine Userin. «Er ist noch immer in unserem Herzen. Denke an dich», schrieb eine weitere.