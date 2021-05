Rúrik Gíslason tanzt sich zum «Let's Dance»-Sieg

Die ausgeschiedenen Profitänzer zeigten anschliessend ihr Können noch einmal auf dem Tanzparkett - mit musikalischer Unterstützung der wiedervereinten No Angels, die dieses Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum feiern und in der Show ein Medley ihrer Hits sangen. Für Mitglied Sandy Mölling ,40, war es sogar ein Comeback in der Show, sie war in Staffel eins als Kandidatin dabei und schied als Drittplatzierte aus.