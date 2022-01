Samih Sawiris bringt Musik in die Alpen

Mit von der Partie ist seit dem ersten Januar Star-Dirigentin Lena-Lisa Wüstendörfer. Als neue Intendantin von Andermatt Music gibt sie künftig den Takt an. Sawiris Angebot, die Konzerthalle mit Lebensfreude und Musik zu füllen, nahm die 38-Jährige ohne Zögern an. Seit vier Jahren tourt die ambitionierte Zürcherin mit ihrem Swiss Orchestra durch die Schweiz, gibt Gastauftritte in ganz Europa. Was dem jungen Ensemble bisher fehlte, war ein eigener Konzertsaal. Vom vierten bis sechsten Februar findet der Auftakt-Event statt. «Andermatt Konzerthalle und Swiss Orchestra – das ist der perfekte Match. Die Gegend am Fuss des Gotthards ist eine Kraftquelle. Wir pflegen ein Repertoire, in dessen Zentrum die Schweizer Sinfonik steht. Es ist meine Leidenschaft, Klassik und Romantik neu zu beleben und den Werken unbekannter Schweizer Komponisten ein Gesicht zu geben.» In den Archiven von Bern bis Berlin macht sie sich auf die Suche nach musikalischen Trouvaillen. In Andermatt plant Lena-Lisa Wüstendörfer (ihr Dirigentenstab kostet übrigens 39 Franken) verteilt auf das Jahr zwanzig Konzerte.