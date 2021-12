Oh du Fröhliche? Eher weniger. Am ersten Weihnachtsfeiertag meldete sich Verona Pooth (53) mit der Nachricht, dass sie und ihre Familie am 24. Dezember ausgeraubt worden sind. Unter anderem haben sich die Diebe am Auto und am Hochzeitsschmuck der Werbe-Ikone bedient, Bargeld mitgenommen und ihr Zuhause in der Nähe von Düsseldorf komplett auf den Kopf gestellt.