Schrowange nimmts ge lassen. «Ich geniesse jetzt das ganz normale Leben. Lange Spaziergänge mit Frank am Zürichsee, und ich habe meine Leidenschaft fürs Kochen entdeckt», sagt sie strahlend, «das ist ganz neu für mich!» Vergangene Woche feierte Schrowange ihren 62. Geburtstag. Und gibt offen zu: «Ich bin schon eitel. Aber ich will kein Botox, Lifting oder so was. Und ich bin nun mal ein Jo-Jo-Typ. Manchmal habe ich fünf Kilo mehr und dann wieder fünf Kilo weniger auf der Waage.» In ihrem Schrank habe sie deshalb tatsächlich Kleider in drei verschiedenen Grössen. «Ich bin eine Lustesserin, erst recht in Zeiten von Corona.»