Das grosse Ziel ihrer Rolle sei es gewesen, endlich in der Mordkommission zu arbeiten, erklärt Jasna Fritzi Bauer. «Das war kein einfacher Weg: Sie wird gerne unterschätzt und nicht ernst genommen. Liv Moormann ist jung, enorm ehrgeizig und will sich bewähren. Dabei ist sie manchmal ein bisschen zu engagiert und muss sich ein wenig zügeln», sagt die Schweizer Schauspielerin, die in Berlin lebt. Ihre Rolle kenne soziale Probleme und sei in «Neugeboren» näher dran an den Menschen, als es Mads und Linda seien.