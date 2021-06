Schwerer Unfall an Sarah Connors Film-Set

Laut des Berichts sei Connor in der vergangenen Woche nach Spanien geflogen, um dort in der Nähe eines Klosters zu drehen. Um die Mittagszeit herum sei dann in einem Truck voller Kostüme ein Feuer ausgebrochen. «Wir haben Schreie gehört», erzählt die Sängerin: «Raus, Sarah! Raus! Raus!»