… zu «Hansjakobli und Babettli»

Politisch sind auch seine Lieder. Immer geht es um demokratische Rechte, um Klein gegen Gross. Matter nährt unsere Sehnsucht, auch mal laut auf den Tisch zu hauen oder gar auszubrechen. Ich erinnere mich, wie ich früher mit meiner Schwester «Hansjakobli und ds Babettli» nachgespielt habe: Sie auf dem Tabourettli am Stampfen, ich unten am Rufen: «He, he, Frou Meier, machet doch nid so Krach!» Hei, war das ein Fest! Und wenn ich heute darüber nachdenke, muss ich sagen, Matter hat recht: «D Wält wär freier. We meh würd grüeft: He he Frou Meier!» Auch das ist typisch für Matters Lieder: Man begreift erst mit dem Älterwerden, was er meint. Wenn mein zweijähriger Sohn heute singt: «Dr Ferdinand isch gstorbe ojeh ojeh ojeh» – dann rührt mich diese kindliche Unbeschwertheit, mit der er über das Sterben singt.