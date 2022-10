Tod von Mahsa Amini führt zu Unruhen im Iran

Vor wenigen Wochen war die erst 22 Jahre alte Iranerin Mahsa Amini (mit kurdischem Namen als Jîna Amini bekannt) gestorben, nachdem sie von der Sittenpolizei des Landes in Gewahrsam genommen worden war. Sie wurde verhaftet, weil sie ihren Hidschāb angeblich nicht korrekt getragen hatte. Drei Tage später erlag sie ihren schweren Kopfverletzungen im Krankenhaus. Was genau vorgefallen ist, weiss niemand. Menschenrechtler vermuten jedoch, dass Amini in ihrer Haft schwer misshandelt wurde.