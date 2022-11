So erklimmt sie zusammen mit ihm 2002 den Mount Kenya für seinen Roman «Die Tochter des Jägers», er lektoriert im gemeinsamen Haus in Spiegel bei Bern ihren 2005 erschienenen Reformplan «Für eine moderne Schweiz». «Sie hat die Fähigkeit, eine Situation blitzschnell analytisch zu erfassen und sie in prägnanten Sätzen zu formulieren», sagt Hartmann. Gemeinsamkeiten pflegt das Paar über die Literatur hinaus: die Arbeit im grossen Garten oder die Liebe zur Musik. «Wir haben lange ein Haus gesucht, in dem man abends musizieren kann, ohne dass es jemanden stört», erzählt sie.