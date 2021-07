«Ich habe nichts gesucht, aber alles gefunden», schreibt Ski-Star Wendy Holdener, 28, zu einem Foto auf Instagram, dass sie schwer verliebt am Strand in den Armen eines Mannes zeigt. Wo das Foto aufgenommen wurde, an welchem Strand Wendy auf Wolke Sieben schwebt und wer der Mann an ihrer Seite ist, verriet Wendy vorerst aber nicht.