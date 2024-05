Nemo macht Mut, mehr zu wagen

«Mode ist der Weg sich auszudrücken und die Persönlichkeit zu zeigen», sagt Tatjana Kotoric. Ausserdem habe Nemo Freude an Materialien, Schnitten und Farben. Mit den Auftritten am ESC in Malmö und dem Sieg des Eurovision Song Contest werde Nemo kaum einen Modetrend lostreten, sondern Menschen motivieren, sich mutiger zu kleiden, glaubt Tatjana Kotoric. «Viele wünschen sich, auffälligere Mode, wie zum Beispiel einen Rock oder knalligere Farben anzuziehen», so die Star-Stylistin. Nemos modische Botschaft an die Menschen könnte lauten: «Ich kann tragen, was ich will und habe damit Spass und Erfolg!»