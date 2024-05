Der ESC-Triumph stellt sich in die Reihe vieler Erfolge, die das Musiktalent aus dem Kanton Bern feierte. 2013 machte Nemo im Alter von 13 Jahren im Musical «Ich war noch niemals in New York» mit und legte dabei einen riesigen Enthusiasmus an den Tag. Allein fuhr Nemo jeweils mit dem Zug von Biel zu den Proben nach Zürich, um spätabends müde, aber glücklich wieder ins Seeland zurückzukehren. Damals habe Nemo für die Kunst so richtig Feuer gefangen und die Magie des Augenblicks gespürt. «So was möchte ich später machen! Ich will auf einer grossen Bühne stehen», sagte Nemo rückblickend.