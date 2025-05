Ganz ohne Kritik geht es nicht, wenn englische Royals aus Wachs gegossen werden. Kate sehe ein bisschen gar künstlich aus, stänkern einige beim Anblick der neuen Prinzessin im Kabinett. Gänzlich misslungen ist ihr Abbild aber nicht, besonders dann nicht, wenn man es mit der Wachsfigur in Polen vergleicht. Dort steht im Polonia Wax Museum eine Kate, die einen bis in die schlimmsten Alpträume verfolgt. «Das Museum ist ein Muss in Krakau, aber erst, wenn man viel, viel Wodka getrunken hat», lautet eine hämische Bewertung auf Tripadvisor.