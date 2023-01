«Lasst uns nicht im Stich»

«Kollege Rössli»

Was in Davos zum Schmunzeln bringt, ist in der Ukraine Kriegsalltag. Auf das Thema angesprochen, betont Amherd, dass die Schweiz bereits viel tue, um den Ukrainerinnen und Ukrainern zu helfen. Olena Selenska aber, das weiss auch die Armeechefin, würde sich von Europa am liebsten Panzer und Munition schicken lassen – die Forderung machte die Präsidentengattin am WEF noch einmal deutlich. Eine Entscheidung, die nicht bei Amherd liegt. «Ich fühle mit Olena Selenska», sagt sie. Doch die hiesigen Gesetze über den Kriegsmaterialexport könne man deshalb nicht missachten. Trotz des Kriegs in der Ukraine – das WEF hat dieses Jahr wieder volle Fahrt aufgenommen. Man will sich zeigen und in der Lobby des Hotels Steigenberger Belvédère fliegen die Floskeln hin und her wie in einem Taubenschlag: «Great to see you!», «Let’s talk later!» und «We need to catch up!»