Im Gespräch spricht die «Tagesschau»-Frau aber auch sehr allgemein über die Corona-Lage in der Schweiz. Stolz zeigt sie ein Foto der leeren Gotthard-Autobahn in die Kamera. An diesem Ort würde sich der Verkehr vor Ostern normalerweise auf vielen Kilometern stauen. Die Leute würden Abstand halten, lobt Goutziomitros, auch in den Läden. Dennoch würden die Schweizer langsam ungeduldig, wie es weiter gehe, fügt sie an.