Stéphanie von Monaco wird 60!

Die Schweiz – ein Ferienparadies

Ihre ersten Winterferien erlebte Stéphanie mit elf Monaten in Gstaad BE. Ein Foto zeigt die Fürstenfamilie 1965 auf Schlitten, das Nesthäkchen dick eingepackt. Als Vierjährige stand sie auf zwei Brettern in einer Skischule im Saanenland. Die Liebe zur Schweiz tangierte auch das Liebesleben der Prinzessin: Ihre zweite Eheschliessung erfolgte im September 2003 in einem Dorf bei Genf. Mal wird Stéphanie beim Sünnele in der Badi Olten gesichtet, mal stillt sie im McDonald’s ihren Hunger. Sie «poschtet» Lebensmittel beim Denner und im Coop, wird in Luzern sogar gefragt: «Heiter e Supercard?» Einer verdutzten Vögele-Verkäuferin drückte sie beim Schuhkauf (Grösse 39) gar ein Tausendernötli in die Hand.