Als Unterstützung für Mutter Katie Holmes?

Suri Cruise kehrt für die Herbstferien nach New York zurück

Katie Holmes verabschiedete sich kürzlich von ihrer Tochter Suri, die an der Carnegie Mellon University studiert. Doch Suri kehrte für die Herbstferien nach Hause zurück und wurde in New York gesichtet – als moralische Unterstützung für ihre Mutter?