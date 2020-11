Normalität, das heisst bei Wille, dass der Mann mehr daheim ist. Wegen Willes Beförderung hat Fischlin sein Pensum reduziert. Wie teilt sich das Paar den Haushalt auf? «Nun. Die Kisten mit scharfen Kanten räumt bekanntlich mein Mann weg. Scherz beiseite. Wir sind ein Team und lachen über das, was nicht wie am Schnürchen klappt. Wenn wir zum Beispiel beide die gleichen Joghurts mit nach Hause bringen. Momentan packt er im Haushalt stärker an als ich. Als die Kinder klein waren, fielen bei mir mehr Aufgaben an.»