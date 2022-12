«Ohne Allüren und mannigfach»

1965 wird der Name auf Schweizer Illustrierte verkürzt, neben dem Blick auf die Aktualität wird Beratung für alle Lebenslagen wichtig, es folgt die hohe Zeit der harten journalistischen Recherchen. Umfangreiche Themendossiers werden erstellt und an Schulen abgegeben. Mit dem aufkommenden Interesse an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens verändert sich auch der Fokus der SI – der People-Journalismus hält Einzug in der Schweiz. Zu dieser Zeit ist die SI längst schon eine Institution. Kaum jemand, der keine persönliche Beziehung zu dieser jungen, alten Dame hat. Ihr Erfolgsgeheimnis liegt in ihrer DNA, die ihr von Paul Ringier vorgegeben wurde: Sie solle mannigfach sein und nie langweilig, «darf sich nicht aufs hohe Ross setzen, muss ohne Allüren sein».