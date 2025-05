Diese Einigkeit und Harmonie ist in jeder gemeinsamen Moderation, in jeder kleinen Geste zu spüren. Wenn Hazel Sandra auf die Bühne holt, dann strahlt sie. «Es ist wie wenn man einem Kind Süssigkeiten bringt», sagt sie lachend. Das Chriesi auf dem Schlagrahm liefert das Duo mit dem viralen Mini-Musical «Made in Switzerland», das in pointierter Selbstironie mit Schweizer Klischees und Innovationen spielt. Dass es gut ankommen wird, wusste Hazel Brugger schon früh: «Es war vom ersten Moment an ein Ohrwurm! Meine vierjährige Tochter liebt den Song auch und singt ihn seit Monaten. Sie hat ihn fast geleakt. Ich habe ihr gesagt, sie dürfe ihn im Kindergarten nicht singen, weil er geheim bleiben muss.» Unsere neue Nationalhymne? Forderungen gibt es bereits. «Dafür müsste wohl noch etwas daran gearbeitet werden», witzelt Studer. «Es freut mich aber sehr für die Macher, Lukas Hobi und Christian Knecht, dass er so gefeiert wird.»