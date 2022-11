Christa Rigozzi lässt ihr Missen-Krönchen auffrischen

Damit sie sich immer und ewig an das Jahr erinnert, in dem sich vieles für sie veränderte, liess sich Christa Rigozzi vor 16 Jahren ein Missen-Krönchen mit der Jahreszahl der Misswahl auf den Nacken tätowieren. Doch der Zahn der Zeit und vor allem die Sonne nagten am Kunstwerk aus Tinte und liessen die Tätowierung über die Jahre verblassen. Höchste Zeit also für eine Auffrischungskur, bei dir sich Christa gleich noch ein neues Werk stechen liess.