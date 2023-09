Starauflauf am Energy Air im Stadion Letzigrund

Die Menge tobt, es sind dreissig Grad, nationale und internationale Superstars tummeln sich auf der riesigen Bühne im Stadion Letzigrund. Es ist ein Jubiläum: 20 Jahre Radio Energy! Zu diesem Fest feierten 50’000 Zuschauer am siebten Energy Air - das erste Mal in Zürich, nachdem es sechsmal zuvor entweder in Bern oder Thun stattfand. Die Zuschauer johlen, singen lautstark mit und tanzen zu den Beats von verschiedenen Interpreten. Der Superstar an diesem Abend: Der Überraschungsgast Anastacia. Die US-amerikanische Sängerin glänzt bei ihrem Auftritt mit Hits wie «I’m outta love» und ihrem neuen Lied «Best days», welches eine englische Version vom deutschen Lied «An Tagen wie diesen» der deutschen Band «Die Toten Hosen» ist.