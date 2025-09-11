Julia Steiner ist genervt von der ZVV

Eine Beschwerde beim Kundenservice nützte bisher nichts

Und sitzenlassen möchte Julia Steiner das auch nicht auf sich. Sie wandte sich daher an den Kundendienst der SBB, um Einsprache einzulegen. Das sei ihr schon vom Kontrolleur ans Herz gelegt worden, als er ihre Busse ausschrieb. «Der Kontrolleur hat immer wieder gesagt, ich solle unbedingt Einsprache einlegen», erzählt die Comedienne. «Ich habe eine halbe Stunde mit dem Kundenberater gesprochen und der sagte, es sei eben, als würde man eine Mehrfahrtenkarte kaufen und nicht stempeln und dann sagen, man habe aber stempeln wollen. Und ich könne zwar eine Mail schreiben, aber die würden mir sowieso nur das Gleiche sagen wie er auch. Nämlich, dass ich zum Zeitpunkt der Kontrolle kein gültiges Ticket hatte. Ich hätte mich eben vergewissern müssen, dass der QR-Code angezeigt wird.» Eine E-Mail habe sie trotzdem geschrieben – eine Antwort hat sie Stand Donnerstagmittag noch nicht erhalten.