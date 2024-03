Ungeduldig steht Adrian Kübler am Herd und blickt auf seine Espressokanne. «Ohne die geht gar nichts», sagt der 39-Jährige und lacht spitzbübisch. Dass er es voller Tatendrang und Energie aus dem Bett schafft, war allerdings nicht immer so. Dabei lief es eigentlich richtig gut für den Frontmann von Baba Shrimps. Die Songs der Zürcher Band wurden am Radio rauf- und runtergespielt, ihr Hit «Hurry Hurry» war 2018 der offizielle Song der SRF-Olympia-Übertragungen. Das Album «III» stieg 2021 direkt auf Platz zwei der Hitparade ein. Und dann, auf dem Höhepunkt seiner Karriere, fühlte sich Adrian plötzlich verloren. Er verpasst wichtige Termine, lässt seine Bandkollegen bei Proben sitzen. Als er unvorbereitet an einer Jamsession auftaucht, erntet er Kritik. «Da schmiss ich meine Gitarre hin und verliess das Studio türknallend. Es war mir alles zu viel, die Erwartungen, der Druck, ich konnte einfach nicht mehr.» Auf Anrufe und Nachrichten seines Umfelds reagiert er nicht. Die Band löst sich im Stillen fast auf.