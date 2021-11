Der langjährige FDP-Chef Franz Steinegger sagte, das Amt sei «einer der beschissensten Posten, den man haben kann».

Da widerspreche ich! Klar habe ich eine grosse Verantwortung und entscheide nicht mehr nur für mich, sondern in erster Linie für die Partei. Aber ich kann mitgestalten, Dinge in Bewegung setzen, Einfluss nehmen. Das ist spannend. Was stimmt: Das Amt ist sehr zeitintensiv.



Freie Wochenenden sind jetzt wohl passé …

Nein, ich habe mit meinen Vizepräsidenten vereinbart, dass ich ein Wochenende pro Monat freihabe. Was ich konsequenter machen muss, sind Freiräume einplanen. Bei einem Parteipräsidium gibt es zeitlich gegen oben keine Grenzen. Diese muss ich mir selber setzen. Wenn ich also am Samstagabend freihaben und mit meiner Partnerin essen gehen möchte, muss ich das im Voraus planen. Dasselbe gilt für Ferien.



Wie steht es um Ihren Schlaf?

Gut. Ich bin sowieso kein Langschläfer, sondern stehe sehr früh auf und lese alle Zeitungen. Das war aber schon immer so.



Sie haben Ihre Partnerin erwähnt: Bei unserem Besuch bei Ihnen zu Hause in Baden vor rund zweieinhalb Jahren waren Sie noch Single!

Stimmt. Janine und ich kamen vor eineinhalb Jahren zusammen. Wir kennen uns aber schon fast 20 Jahre. Natürlich ist mir wichtig, dass wir trotz meinem Amt genügend Zeit füreinander haben.



Und wie siehts mit Hobbys aus?

Der Sport kommt definitiv zu kurz. Immerhin machen wir, so oft es geht, am Wochenende zusammen mit dem Hund ausgedehnte Spaziergänge und Wanderungen.



Einen Hund? Den gabs damals auch nicht …

Genau, den hat Janine in die Beziehung gebracht. Baila ist eine Sennenhündin, die zum Glück viel Auslauf braucht. Trotzdem überlege ich mir, ein Gerät fürs Hometraining anzuschaffen (schmunzelt).