30 Tonnen Nüssli für den Chlaus

Geheimes Röstrezept

In der Produktion am Stadtrand von Frauenfeld liegen wunderbare, leicht süssliche Röstaromen in der Luft. Es klappert, dröhnt und brummt. Sieben Tage und 24 Stunden rösten die Mitarbeitenden in drei Schichten. Das grosse Plus der Ostschweizer: Alle Nüsse werden das ganze Jahr über jeden Tag frisch zum Bräunen in den Ofen gelegt. Der jüngste aus dem Jahr 2020 ist einer der modernsten Europas, diesen hat Gerelli zusammen mit Bühler in Uzwil entwickelt.