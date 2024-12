«40 Geschenke für jeden – mindestens!»

Gefeiert wird ganz traditionell. An Heiligabend und am ersten Weihnachtstag. Zusammen mit Familie und Freunden. Da Hubert Spiess’ Vater schon 93 Jahre alt ist und nicht mehr so mobil, essen sie mittlerweile am 24. Dezember im Gasthof Post, der Huberts Familie gehört. Danach gehts zurück in ihr «Weihnachtshaus». Denn hier warten die Geschenke. In wahrlich beeindruckender Zahl. «Hubert bekommt von mir dieses Jahr 40 Geschenke. Mindestens!», verrät Erich Vock und schmunzelt. «Was! Mindestens? Jetzt machst du aber Druck auf mich», erwidert Hubert Spiess, schaut seinen Mann an und lacht.