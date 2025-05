5 Punkte, wieso das zweite ESC-Halbfinale wieder alles getoppt hat

Die Schweiz hat neue Popstars

Während sich das internationale Millionenpublikum sowie wir Schweizerinnen und Schweizer am Dienstag noch verwundert die Augen gerieben haben, macht sich hierzulande tatsächlich so etwas wie verhaltender Nationalstolz breit: Mit Hazel Brugger (31) und Sandra Studer (56) hat die Schweiz zwei neue Weltstars. Am Dienstag spielte das Duo noch mit dem Überraschungseffekt und lieferte nebenbei noch eine inoffizielle neue Nationalhymne, am Donnerstag liess sich Brugger bereits in Rockstar-Manier durch die Menge tragen und saugte mit Studer kurzerhand noch die Bühne sauber. Und die halbe Welt fragt sich: Was haben wir all die Jahre ohne dieses Gespann gemacht?