So finden rund zehn Prozent der Stellenstreichungen beim Kader statt, wie aus der Medienmitteilung hervorgeht. Zudem sollen aus den heute getrennten Chefredaktionen Video und Audio/Digital mittelfristig an den Standorten Bern und Zürich sowie in den Regionen eine gemeinsame, multimediale Chefredaktion entstehen. Laut Nathalie Wappler sei die Trennung der Chefredaktionen «nicht mehr zeitgemäss und im Tagesgeschäft zunehmend hinderlich. Denn: Im digitalen Zeitalter müssen Geschichten konsequent multimedial gedacht werden, was in zwei getrennten Organisationen nur mit Zusatzaufwand möglich ist.».