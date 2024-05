Betritt Bänz Friedli (59) eine Bühne im Berner Oberland, sind dem Kabarettisten schon erste Lacher sicher, noch ehe er losgelegt hat mit seinem Programm. Allein sein Rufname erheitert das dortige Publikum. «Bänz» ist zwischen Thun und Lenk ein geläufiger Ausdruck für ein Schaf – oder aber für einen fetten, gutmütigen Hund. Dabei steht Bänz bei Bänz Friedli einfach als Kosename für Bendicht. In Friedlis Familie wird dieser Vorname seit je vom Onkel an den Neffen weitergegeben. So war der 2014 verstorbene Arzt und Maler Bendicht «Bänz» Friedli ein Onkel des Kabarettisten. Ein Werk des Malers schmückt heute Friedlis Flur in der Wohnung in Zürich Albisrieden.