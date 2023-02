2021 lernt er bei einem Engagement auf einem Kreuzfahrtschiff der Royal Caribbean seine Freundin kennen, die englisch-amerikanische Tänzerin Mya-Noël Carpenter. Gemeinsam beschliessen sie, ihr Glück im Moulin Rouge in Paris zu versuchen. Mya-Noël hat bereits dort getanzt, sie stellt den Kontakt her. Luca darf vortanzen. Die äusserlichen Anforderungen – mindestens 1 Meter 83 gross, muskulös, gut aussehend – erfüllt er bereits. Zwei Tage später bekommt er die Zusage und einen Einjahresvertrag, seine Freundin Mya-Noël ebenso. Seither führen Häseli und Carpenter ein Leben in einer Parallelwelt: an sechs Abenden die Woche zwei Shows tanzen, Feierabend um 1.30 Uhr, essen, schlafen und mittags wieder aufstehen. «Wir brauchen zum Glück keinen Abstand voneinander», sagen sie, «das macht alles einfacher.» Von Paris bekommen sie kaum etwas mit. Ihr soziales Umfeld beschränkt sich aufs Moulin Rouge.