«Man pickt sich raus, was einem gefällt»

Ein Grund des Konzertabbruchs in Bern war, dass zwei Mitglieder der Band Lauwarm Dreadlocks tragen. Was sagen Sie dazu?

Dreadlocks haben eine vielseitige Geschichte und entstanden an mehreren Orten auf der Welt. In antikolonialen Kämpfen in der Karibik waren sie ein Symbol des Widerstands der Schwarzen Bevölkerung gegen kolonialrassistische Strukturen.