Abfahrts-Helden Russi und Klammer plaudern in Saalbach aus dem Nähkästchen

Erlaubt ist nur Rutschen – eine gefahrene Kurve könnte die präparierte Piste zerstören. Russi und Klammer geniessen die Abfahrt, lachen, scherzen, foppen sich gegenseitig. Sie lassen sich Zeit – in der Hocke gerade den Berg runter, das war einmal. Obwohl es sich Russi noch immer zutrauen würde. «Vielleicht nicht in Kitzbühel, aber hier schon.» Ob er in der heutigen Zeit gern aktiver Rennfahrer wäre? «Ja», sagt er, ohne zu zögern. Für Klammer ist die Rennkarriere abgeschlossen. «Es stimmt so, wie es ist. Vielleicht wäre ich in der heutigen Zeit gar nicht mehr so gut, hätte nicht genügend Talent.»