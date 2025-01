Abschied von einem Lebemann

Kurz nach 11 Uhr wurde es im Zürcher Grossmünster ganz still: Die Basler Sängerin Nubya (50) stimmte für ihren Freund und Wegbegleiter Clifford Lilley (†73) das Lied «Amazing Grace» an. Sein Herz hörte vor einem Monat, am 11. Dezember 2024, auf, zu schlagen. Am Tag, an dem er eigentlich 74 geworden wäre, fand nun die Abdankung des Zürcher Starstylisten statt.