Adela Smajic leidet unter schlimmen Trennungsschmerzen

Darf Felix eigentlich über Nacht bei Adela bleiben und zu ihr ins Bett? «Felix haart so gut wie gar nicht, das würde dafür sprechen. Aber nein, ich gewöhne ihm von Anfang an an, dass ich mein und er sein Bett hat.» Der Grund ist simpel: «Ich hoffe ja schon, dass ich irgendwann einmal wieder einen Partner habe. Dann kann es sein, dass er keine Hunde im Bett mag und dann würde es schwierig werden mit dem Abgewöhnen. Also setzen Felix und ich von Anfang an auf getrennte Betten.»