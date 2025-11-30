Aita Gasparin – Biathlon Engel für Altholz

Mental bereite sie sich mithilfe eines Coaches vor. «Auf dem Papier ist alles da, die fünf Schüsse zu treffen. Wenns aber darauf ankommt, ist es schwer. Er hilft mir dabei, Gelassenheit zu finden und umzudenken, um in meiner besten Form performen zu können.» Weiter gäben ihr das soziale Umfeld und die Natur sehr viel Kraft. «Ich versuche immer wieder, etwas Distanz zum Sport zu schaffen. Verbessern kann man sich nur, wenn man seinen Normalzustand auf ein höheres Level bringt, so steigern sich auch die Peaks des Erfolgs.» Dabei helfe ihr, sich immer wieder ein paar Tage zu nehmen, um Abstand vom Gewohnten zu gewinnen.