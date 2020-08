Und auch im Einzel brillierte Aita Gasparin: Sie lief und schoss sich zum ersten Mal in ihrer Weltcup-Karriere in die Top 10. An den Weltmeisterschaften in Antholz konnte sie sich zudem sowohl im Sprint als auch in der Verfolgung im 10. Rang klassieren. In der Folge steigt Gasparin auf Saisonbeginn vom B- ins A-Kader auf.