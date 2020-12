Alain Berset über Serien, Zigarren und seine Glatze

Abschalten

Um zu entspannen, sieht sich Berset Serien an. Momentan habe er keine Angefangene, die er zu Ende bringen muss. «Sonst schaute ich in der Vergangenheit ‹Casa de papel› und ‹The Queen's Gambit› . Ich muss mit einer nächsten beginnen.» Filmstar-Qualitäten sieht er übrigens in Ex-US-Präsident Barack Obama.