Er wollte nur noch weg, meldete sich mit 17 bei der Armee, kam in Toulon zur Marine, wurde erwischt, als er Material stahl, um einen Radiotransistor zu bauen. Wie andere Starrköpfe wurde er nach Indochina an die Front versetzt – mit dem Einverständnis der Eltern. «Wie können Eltern ein 17-jähriges Kind in den Krieg schicken?», fragte Delon noch kürzlich. Er sagte aber auch: «Meine Militärperiode ist für mich die glücklichste und bereicherndste Zeit gewesen. Sie hat mir erlaubt, all das zu sein, was ich heute bin. Ich habe Disziplin, Hierarchie, Kampf und mich zu verteidigen gelernt, ich wurde vom Kind zum Mann.»