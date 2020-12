Ihr habt an vielen schönen Orten gelebt: ­Miami, Rom, Mallorca. Aufgewachsen bist du in einer Hochhaussiedlung im Berner Vorort Bümpliz. Deine Mutter hatte einen Coiffeur­salon, dein Vater war Büroangestellter beim Bund. Welche Erinnerungen hast du an diese Zeit, Alain?

Der Wohnraum in dieser Siedlung war günstig, deshalb lebten dort viele Familien. Es hatte so viele Kinder, das war schön. Mein Bruder und ich waren immer draussen am Fussballspielen. Wir haben uns auch viel um unsere kranke Schwester gekümmert. Unsere Eltern haben uns da in die Pflicht genommen.