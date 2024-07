Skateboarding, BMX-Freestyle und Breaking sind Sportarten, die in Paris erstmals olympisch sind. Es sind drei von insgesamt 329 Wettkämpfen in 32 Sportarten, in denen sich Athletinnen und Athleten vom 26. Juli bis 11. August messen werden. Omega Timing ist dabei offizieller Zeitnehmer – und noch viel mehr: Neben der Live-Zeitmessung und -wertung wird mit Schweizer Präzision auch ein kompletter Datenverarbeitungsservice für Liveübertragungen geliefert. Neuste Technologien stellen faire Wettkämpfe sicher.