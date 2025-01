Alan Roura kämpft am härtesten Segelrennen der Welt

Alan Roura (31) steht in einer schwarzen Jacke im Rumpf seines Segelschiffs, auf dem Kopf trägt er eine rot-gelb-grüne Rastafari-Mütze. «Heute ist ein besonderer Tag, heute ist der 31. Dezember!», ruft der 31-jährige Skipper aus Genf in die Kamera. Neben seinem Kopf baumelt eine Mini-Discokugel von der Decke. «Hier an Bord geht die Post ab», johlt er in DJ-Manier: «Bonne année!» Im Hintergrund hört man das Rauschen des Meeres, die Szene wirkt surreal.