Bundesrat in den Sommerferien

«Albert hat sich nicht verändert»

Pause von der Politik: Albert und Theres Rösti geniessen ihre Sommerferien. Bei einer Velotour in der Heimat des Bundesrats am Thunersee erzählen die beiden, ­inwiefern das Amt ihre Beziehung bereichert und woran er sich im Alltag am meisten gewöhnen musste.