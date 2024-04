Herr Bundesrat, was haben Sie gegen den Biber?

Gar nichts. Er ist ein wichtiges Tier, das zur Artenvielfalt beiträgt.



Und wieso geben Sie in der neuen Jagdgesetzverordnung neben dem Wolf auch den Biber präventiv zum Abschuss frei?

Das ist ein Entscheid des Parlaments. Dieses hat in der Jagdgesetzrevision definiert, das jene Tiere, die massgebliche Schäden produzieren, reduziert werden können.



Sie waren also dagegen?

Nein. Ich finde es richtig, dass man die Schäden reduziert. Der Biber kann enorme Zerstörungen an Bachläufen anrichten. Bei einer Regulierung muss die Art natürlich erhalten bleiben.



Pro Natura äusserte sich in der «Aargauer Zeitung» schockiert über die präventiven Abschüsse. Der Verband ist für das Stromgesetz, jetzt machen Sie diesen hässig?

Ich akzeptiere die Meinung der Naturschützer und will sie nicht hässig machen. Aber das eine hat nichts mit dem andern zu tun.



Heute ist der Energie-Unabhängigkeitstag – nun sind wir auf Strom aus dem Ausland angewiesen. Jetzt brauchts wohl dringend ein Abkommen mit der EU?

Wir sind am Verhandeln. Aber es löst das Problem nicht, dass der Strom in Europa und in der Schweiz generell knapp ist. Wir sind eng mit dem Ausland verbunden mit 41 grenzüberschreitenden Stromleitungen. Im Herzen Europas sind wir eine wichtige Drehscheibe. Im Sommer haben wir genügend Strom – im Winter nicht. Mit dem Stromgesetz können wir zusätzlichen Winterstrom produzieren.



Müssen wir Selbstversorger werden?

Nein, das können wir nicht. Wir sind eingebunden in Europa, müssen aber gleichzeitig unseren Teil dazu beitragen. Vor allem mit der Wasserkraft sind wir ja die eigentlichen Batterien Europas.



Umweltschützer fürchten durch neue Solarparks und Windkraftanlagen massive Eingriffe in die Landschaft.

Das ist bei den Umweltschützern eine Randgruppe. Pro Natura, WWF und der Fischereiverband stehen etwa dahinter. Wir haben ein sehr ausgewogenes Gesetz formuliert. Biotope und unerschlossene Waldgebiete werden geschützt. Und die Gemeinden können selber bestimmen. Bei der Wasserkraft haben wir 15 Projekte ausgewählt, und die erwähnten Verbände haben diese am runden Tisch abgesegnet.



Sie sagen Randgruppierung. Vera Weber hat immerhin die Zweitwohnungsinitiative bei der Bevölkerung durchgebracht.

Ich habe Respekt davor, wie gut die Gegner mobilisieren. Wir müssen die Bevölkerung überzeugen, dass wir auf die Natur Rücksicht nehmen.



Nicht überzeugen konnten Sie Parteikollegin Magdalena Martullo-Blocher. Sie bezeichnet das Stromgesetz als «Bschiss», die SVP ist ihr gefolgt.

Wer sich seriös mit der Vorlage befasst, merkt, dass es kein «Bschiss» ist.



Was sagen Sie zum Vorwurf, die Vorlage bringe wenig Strom für sehr hohe Kosten.

Das stimmt nicht. Wir müssen in jedem Fall das Netz ausbauen, ob mit oder ohne neues Stromgesetz. Das kostet, klar. Aber: Die Stromlieferanten bekommen den Auftrag, ihren Strom so zu beschaffen, dass Preissprünge vermieden werden.