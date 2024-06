«Ich habe die ganzen Red Flags ignoriert oder nicht sehen wollen, weil ich so verliebt in Alessio war», erklärt Larissa Hodgson. Als Alessio in einem Eifersuchtsanfall Larissa befahl, sofort nach Hause zu gehen, als diese mit Freunden essen war, habe sie das getan. Sie habe Alessio glücklich machen wollen. «Im Nachhinein sehe ich, dass das eine riesengrosse Red Flag war, dass ich nicht einmal mit einem befreundeten Pärchen alleine Abendessen gehen durfte.» Was aber hätte Alessio anders machen müssen, damit die Beziehung funktioniert hätte? «Alles!», lautet die klare Antwort der Bachelorette. Sie habe das Gefühl, er habe ihr von Anfang an etwas vorgespielt, da Alessio genau wisse, wie er sich verkaufen müsse. Doch den Alessio, den sie in Südafrika kennenlernte, gab es in der Schweiz nicht mehr. Anfangs habe sie noch um die Beziehung gekämpft, doch das sei jetzt vorbei, sagt Larissa. Jetzt konzentriere sie sich auf sich. «Trotz dieser Erfahrung glaube ich aber immer noch an die Liebe!», versichert Larissa Hodgson. Das Erlebte habe sie stärker gemacht und sie habe mehr über sich gelernt.