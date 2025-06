Alexandra Lüönd verkauft Perfektion

Der Preis des Erfolgs

Was in der Öffentlichkeit oft glänzt, hat im Privaten Spuren hinterlassen. «Ich habe viele Geburtstage verpasst. Habe durchgearbeitet, als meine Freunde am See lagen oder in den Klubs tanzten. Ich habe verzichtet – auf Freizeit, auf Beziehungen, auf Schlaf.» Erfolg, sagt die Unternehmerin, komme nur durch Disziplin. «Man kann alles erreichen, wenn man nur hart daran arbeitet.»