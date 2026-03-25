Alexandra Maurer erlebt Alltagsrassismus an der Haustür

Die Moderatorin antwortet auf Schweizerdeutsch, erklärt, dass er viel zu früh sei. Plötzlich kippt die Situation. «Seine ganze Haltung, die Art und Weise, wie er mit mir umgegangen ist, war eine andere, als er gemerkt hat, dass ich Schweizerdeutsch kann.» Auch der Handwerker selbst wechselt daraufhin die Sprache zu Mundart.