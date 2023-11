Sie sind so richtig in Zürich angekommen: Im Sommer erst verlegte Alexandra Maurer den Lebensmittelpunkt ihrer kleinen Familie von London in die Schweiz. Und schon hatten sie was zu feiern, und zwar mit echten Zürcher Highlights. Der Gatte der Moderatorin, Gred Sadlier, beging letzte Woche seinen Ehrentag. Nun teilte die 41-Jährige mit ihren Fans ein paar Eindrücke seines Geburtstags.