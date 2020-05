Alina Buchschacher: «Als Neu-Mama habe ich keine Ich-Zeit mehr»

Wenn sie auf eine andere Ex-Miss trifft, erinnert sie das immer an ihre eigene Zeit als Miss Schweiz: «Ich hatte eine rundum schöne Amtszeit. Ich erinnere mich an so viele tolle Begegnungen mit Karina Berger und den anderen Missen.» Wenn sie das Rad der Zeit zurückdrehen könnte, würde sie nochmals an der Schönheitswahl teilnehmen? «Auf jeden Fall! Nur schon, weil ich so viele tolle Kolleginnen daraus gewonnen habe», sagt die 28-Jährige mit strahlenden Augen.